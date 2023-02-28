Казахстанцы смогут летать в Оман прямыми рейсами

Столица Омана Маскат. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстан открывает прямое авиасообщение с Оманом - первые рейсы начнут выполняться в июле 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Как рассказали в МИИР, КГА совместно с авиационными властями Омана проработал вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов оманской авиакомпанией Salam Air.

Так, Salam Air начнет выполнять первые регулярные рейсы из Маската в Алматы с 1 июля 2023 года. Ожидается, что самолеты между столицей Омана и южной столицей Казахстана будут летать 2 раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

"Открытие авиасообщения между Казахстаном и Оманом будет способствовать развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами", – говорится в сообщении МИИР.

В ведомстве также рассказали, что Salam Air – оманский низкобюджетный авиаперевозчик, базирующийся в Маскате. Авиакомпания начала выполнять полеты в 2016 году.

Salam Air выполняет международные рейсы в 20 стран мира (Чехия, Босния и Герцеговина, Судан, Саудовская Аравия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Индия и т.д.) по 30 маршрутам.

В парке авиакомпании имеется 11 воздушных судов типа Airbus А320neo, A321neo.

На сайте Министерства иностранных дел РК сообщается, что Султанат Оман – арабское государство в юго-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с ОАЭ, Саудовской Аравией и Йеменом, с востока омывается водами Аравийского моря.

Столицей султаната является город Маскат. Крупные города – Салала, Сохар, Сур, Низва, Бурейми.

Карта. Скриншот: google.kz/maps

Султанат Оман является мусульманской страной, придерживающейся соответствующих религиозных традиций и канонов.

При этом Оман входит в топ-10 самых безопасных государств мира и считается одной из самых дружелюбных для проживания иностранцев стран.

Для въезда в султанат гражданам Казахстана необходимо предварительное оформление визы в посольстве Омана в РК. Но визу можно также получить в аэропорту по прибытии. Для этого необходимо предварительное оформление визовой поддержки оманской принимающей стороной в полиции Омана.

В султанате также существует практика упрощенной выдачи виз, так называемые условные визы. В частности, граждане 25 стран, включая Казахстан, могут оформить оманскую электронную визу, если они имеют действующие визы Шенгена, Австралии, Канады, Японии, Великобритании и США, или вид на жительство в одной из этих стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2011096-kazahstantsy-smogut-letat-v-oman-pryamymi-reysami/