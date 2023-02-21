Казахстан передал гуманитарную помощь Таджикистану почти на 2 млн долларов

Вагоны с мазутом. Фото: пресс-службы МИД РК

В соответствии с поручением Касым-Жомарт Токаева было принято решение передать 5 тыс. тонн мазута Таджикистану в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РК.

По данным ведомства, посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов передал сертификат официальной гуманитарной помощи Казахстана на 5 тыс. тонн мазута директору Агентства по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан Нурмахмаду Ахмадзода.

"В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева принято решение оказать Таджикистану гуманитарную помощь на сумму 860 млн 805 тыс. тенге (около 1,8 млн долларов США) в целях стабильного функционирования важных энергетических объектов страны", – отметил посол в своем выступлении.

Валихан Туреханов и Нурмахмад Ахмадзода. Фото: пресс-служба МИД РК

Подчеркивается, что гуманитарный груз – это вклад в обеспечение энергетической безопасности и проявление братства и взаимовыручки, которые присущи многовековым отношениям Казахстана и Таджикистана.

При этом, по данным МИД Казахстана, общий объем поставленной казахстанской стороной гуманитарной помощи Таджикистану в денежном эквиваленте, начиная с 2006 года превысил 44 млн долларов США.

Добавим, что, как сообщается на официальном сайте посольства РК в Таджикистане, дипломатические отношения между странами были установлены 7 января 1993 года.

Отмечается, что отношения между РК и РТ с момента обретения независимости двух стран развиваются в духе дружбы и стратегического партнерства с высоким уровнем политического взаимодействия.

Договорно-правовую базу двустороннего сотрудничества составляют более 80 документов, которые охватывают практически все сферы сотрудничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2010306-kazahstan-peredal-gumanitarnuyu-pomosch-tadzhikistanu-pochti-na-2-mln-dollarov/