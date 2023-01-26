Критерии "страшных" игрушек, портящих детскую психику, определят страны ЕАЭС

Страшные куклы. Иллюстративное фото: David Benito/Getty Images

25 января в Москве страны-участницы ЕАЭС договорились выработать требования к игрушкам, которые могут негативно повлиять на психическое развитие здоровья детей. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции РК.

Отмечается, что предложение о вводе требований психолого-педагогической безопасности к детским игрушкам обусловлено тем, что рынок сегодня заполонен самыми разными игрушками. Нередко они бывают устрашающего вида, с признаками насилия или гибридного вида.

"По мнению некоторых психологов, такие "страшные" игрушки провоцируют игровые сюжеты, связанные с насилием и агрессией", – отметили представители министерства.

Тем не менее действующим техническим регламентом на игрушки установлены требования только к материалам по токсиколого-гигиеническим и микробиологическим показателям, физическим и механическим, химическим и электрическим свойствам, радиационной безопасности.

Получается, что изъять с рынка "страшные" игрушки не представляется возможным.

По мнению казахстанской стороны, озвученной на заседании, для рассмотрения этого вопроса необходимы стандарты, которые установят критерии определения негативного влияния игрушек на ребенка.

"Важность формирования физического и психического здоровья детей не ставится под сомнение. Казахстан еще в 2015 году инициировал внесение изменений в техрегламент для проведения психолого-педагогической экспертизы игрушек.

Тогда документ не был поддержан из-за отсутствия стандарта определения критериев негативного влияния подобных игрушек на психику ребенка и необходимости проведения научных исследований", — заявила на Совете ЕЭК вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, сейчас предлагается разработать стандарт определения критериев негативного воздействия игрушек на психику ребенка. После его созданий уже можно будет внести предложения по изменению действующих техрегламентов, чтобы проработать данный вопрос на уровне стран Евразийского союза.

Добавим, что Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – это постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза. Начала функционировать со 2 февраля 2012 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Основное назначение Евразийской экономической комиссии — обеспечение условий функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления и в своей деятельности руководствуется интересами стран-участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных правительств.

Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории стран-участниц ЕАЭС.

Между тем, Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о ЕАЭС.

Государствами-членами Евразийского экономического союза являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2006961-kriterii-strashnyh-igrushek-portyaschih-detskuyu-psihiku-opredelyat-strany-ees/