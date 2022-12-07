Слухи о поставке Казахстаном компонентов для российских ракет опровергли в МИИР

Ракеты. Иллюстративное фото: Anton Petrus / Getty Images

В социальных сетях распространилась информация о том, что Казахстан якобы поставляет России компоненты для сборки ракет. Эту информацию опровергли в МИИР РК, передает Stopfake.kz.

Отмечается, что ролик, в котором утверждается, что Казахстан якобы поставляет компоненты для сборки российских ракет, появился в TikTok.

Фактчекеры привели комментарий Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в котором ведомство опровергло эти данные.

"Информация по поставке компонентов для ракет в Российскую Федерацию не соответствует действительности. Указанные компоненты для ракет относятся к продукции военного назначения, которые подпадают под меры экспортного контроля в соответствии с Законом РК "Об экспортном контроле", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что определение фактора отнесения или не отнесения компонентов, возможных к использованию в ракетных технологиях, проводится в рамках механизмов экспортного контроля.

"Так, любые экспортируемые/импортируемые/транзитные электронные комплектующие ("чипы", "микросхемы") направляются в уполномоченные госорганы (Минобороны, Минэнерго, КНБ) для технического исследования на предмет возможности использования при производстве продукции военного/двойного назначения.

В случае подтверждения таковых фактов поставки направляются для экспортного лицензирования уполномоченным госорганом (Комитет индустриального развития МИИР)", – отметили представители министерства.

Подчеркивается, что решением правительства РК от 27 августа 2022 года экспорт или транзит продукции военного назначения запрещен.

"Вместе с тем реэкспорт/транзит продукции военного назначения из Республики Казахстан, в том числе ракетных комплектующих или компонентов для изготовления ракет, в течение 2022 года и ранее не осуществлялся (по данным базы экспортного контроля КИР МИИР)", – сообщили в ведомстве.

Отметим, что согласно Закону РК "Об экспортном контроле", – товары и технологии двойного применения – это оборудование, материалы, сырье, технологии и научно-техническая информация, которые используются в гражданских целях, но могут быть применены для производства вооружения, военной техники и боеприпасов, в том числе оружия массового поражения и средств доставки.

Реэкспорт – вывоз ранее ввезенной на территорию Казахстана продукции, произведенной за ее пределами, либо вывоз продукции, произведенной в РК, с территории другого государства в третьи страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000514-sluhi-o-postavke-kazahstanom-komponentov-dlya-rossiyskih-raket-oprovergli-v-miir/