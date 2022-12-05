Токаев встретился с главой МИД Греции

Касым-Жомарт Токаев и Николаос Дендиас. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Греческой Республики Николаоса Дендиаса. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Греции Николаоса Дендиаса, находящегося в Астане с официальным визитом.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-греческого сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей.

По словам президента, Греция является одним из важных партнеров нашей страны среди государств Европейского союза. Он также отметил, что Казахстан и Греция активно взаимодействуют на многосторонних площадках.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что отношения с Грецией являются для нас приоритетными. Мы будем делать все возможное, чтобы вывести показатели взаимного сотрудничества на новый уровень", – отметил президент Казахстана.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Николаоса Дендиаса. Фото: Акорда

В свою очередь Николаос Дендиас поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность обменяться мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

"Хочу отметить, что мы рассматриваем Казахстан как крупнейшую и приоритетную для нас страну в Центральной Азии, которая является гарантом стабильности в регионе. Греция выражает готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с Вашей страной", – сказал министр.

Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Дипломатические отношения Казахстана и Греции

1 октября 1992 года были установлены дипломатические отношения Казахстана и Греции. Такая информация приводится на официальном сайте Министерства иностранных дел РК.

В феврале 1997 года открылось посольство Греции в Казахстане, а 13 января 2005 года открылась Дипломатическая миссия РК в ГР, которая 22 мая 2009 года была реорганизована в посольство.

На данный момент, с мая 2021 года, послом РК в ГР является Ерлан Баударбек-Кожатаев. С ноября 2021 года послом Греции в Казахстане является Эфталия Какиопулу.

Между Казахстаном и Грецией действуют следующие межгосударственные и межправительственные международные договоры:

Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Греческой Республики об экономическом и технологическом сотрудничестве ;

; Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Греческой Республики о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов;

пассажиров и грузов; Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Греческой Республики о сотрудничестве в области образования и культуры ;

; Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Греческой Республики об отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов.

Кроме того, по данным МИД РК, за 2021 год товарооборот между Казахстаном и Грецией составил 1,3 млрд долл. США (609,4 млрд тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2000186-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-mid-gretsii/