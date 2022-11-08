Казахстан и Евросоюз заключили меморандум в сфере экологии

Алихан Смаилов и Урсула фон дер Ляйен. Фото: primeminister.kz

Казахстан и Европейский Союз заключили меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости "зеленого" водорода. Об этом сообщается на официальном сайте премьера.

Документ подписали премьер-министр РК Алихан Смаилов и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Саммита мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте.

В своем выступлении премьер-министр отметил важность нового меморандума.

"Подписание документа создаст условия для установления финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС. В целом наша страна обладает всеми необходимыми факторами привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсифицированные источники энергии и высокий транзитно-транспортный потенциал", — сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что Европейский союз остается одним из наиболее крупных и значимых торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится порядка 30% внешней торговли страны.

"Вместе с тем сегодня мы видим существенный потенциал по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли", — подчеркнул премьер-министр.

Со своей стороны Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, а подписанный сегодня меморандум еще больше расширит эти отношения.

"По сути, мы открываем новую главу в наших и без того глубоких отношениях. Европейский союз и Казахстан на протяжении многих лет развивали прочные экономические связи. Вместе мы будем работать над укреплением интеграции наших стратегических производственных цепочек. Это касается добычи редкоземельных элементов, производства аккумуляторов и "зеленого" водорода", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, данные производственные цепочки являются двигателями "зеленого" и цифрового преобразования во всем мире.

"Мы знаем, например, насколько важны аккумуляторы для электромобилей или хранения возобновляемой энергии. Поэтому сейчас самое подходящее время для укрепления нашего сотрудничества", — подчеркнула президент Европейской комиссии, добавив, что меморандум о взаимопонимании нацелен на развитие долгосрочных партнерских отношений.

Напомним, в конце октября в Казахстане с рабочим визитом побывал президент Европейского совета Шарль Мишель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1996153-kazahstan-i-evrosoyuz-podpisali-memorandum/