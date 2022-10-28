Заседание глав правительств СНГ пройдет в 2023 году в Сочи

Лидеры стран СНГ на заседании Совета лидеров СНГ. Фото: Akorda.kz

Сегодня на заседании глав правительств СНГ, проводимом в Астане, стало известно место проведения следующего заседания – в 2023 году оно пройдет в Сочи, передает корреспондент NUR.KZ.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что Казахстан передал председательство в содружестве Кыргызстану.

"Как известно, в ходе недавнего Астанинского саммита эстафета председательства в Содружестве передается Кыргызской Республике. В связи с этим, хотел бы поздравить кыргызских друзей с этой важной и почетной миссией", - заявил он.

Также на заседании было объявлено, что, по предложению Кыргызской Республики, председательствующей в СНГ в следующем году, принято решение провести очередное заседание совета глав правительств СНГ в июне 2023 года в Сочи.

Напомним, что ранее в Астане прошло заседание глав государств СНГ, на которое приехали президенты всех стран содружества. По итогам мероприятия был принят ряд документов. Также в столице в тот день лидеры провели встречу в узком составе.

Кроме того, 14 октября в Астане состоялась первая встреча глав государств в формате "Центральная Азия – Россия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994759-zasedanie-glav-pravitelstv-sng-proydet-v-2023-godu-v-sochi/