Астана вошла в состав международной организации – ОГМВ

Заседание Всемирного совета ОГМВ. Фото: акимат города Астана

Столица Казахстана вошла в состав организации "Объединенные Города и Местные Власти", в которую входят города из более чем 140 стран мира, а также местные и региональные органы власти. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

"Астана вошла в состав Всемирной организации "Объединенные города и местные власти". Данное предложение было поддержано в ходе заседания Всемирного совета ОГМВ ("United Cities and Local Governments")", – говорится в сообщении акимата.

При этом аким города Алтай Кульгинов был избран сопредседателем ОГМВ.

Отмечается, что участие в организации позволит обмениваться опытом между странами-участниками, поднимать насущные вопросы и содействовать их комплексному решению, а также презентовать потенциал городов и привлекать дополнительные инвестиции в город.

Заседание Всемирного совета ОГМВ. Фото: акимат города Астана

Всемирная организация "Объединенные Города и Местные Власти" (ОГМВ) – это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, которая была создана в 2004 году. С 1913 года существовала как "Международный союз местных властей".

В повседневную деятельность организации входит:

проведение совещаний мэров и других местных и региональных лидеров;

реализация совместных проектов с международными партнерами;

организация международных семинаров-практикумов по обмену опытом в вопросах местных политик и практик;

защита интересов местных и региональных органов власти в ООН.

В состав ОГМВ входят более чем 240 000 муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1993157-astana-voshla-v-sostav-mezhdunarodnoy-organizatsii-ogmv/