На каких машинах главы государств СНГ перемещались по Астане (видео)

Автомобили лидеров стран СНГ в Астане. Кадр из видео: t.me/ptrkkz

Сегодня в Астане проходит заседание лидеров стран СНГ. В официальном Telegam-канале Телерадиокомплекса президента РК появилось видео прибытия участников заседания. Большинство из них выбрали автомобили Mercedes.

На заседание Совета глав государств СНГ прибыли президенты России, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, а также премьер-министр Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приехал или на Maybach 62S. Далее прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана. Все они выбрали разные версии Mercedes-Benz Maybach S-класса.

Президент России Владимир Путин приехал на собственном лимузине Aurus Senat.

Ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что Путин во время командировок передвигается на своих автомобилях, которые укомплектованы стратегической связью и отвечают всем необходимым критериям безопасности. Об этом сообщало РИА Новости.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Беларуси Александр Лукашенко прибыли так же как и некоторые их коллеги на автомобилях Mercedes-Benz Maybach S-класса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1992771-na-kakih-mashinah-priehali-glavy-gosudarstv-sng-v-akordu-video/