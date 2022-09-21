Казахстан и Китай смогут вести взаимные расчеты в юанях

Юани. Иллюстративное фото: Illustration by Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Казахстанский Нацбанк и Народный банк Китая подписали меморандум, предусматривающий возможность развития взаимных расчетов в юанях. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

"Национальный Банк Республики Казахстан и Народный банк Китая в рамках реализации решений казахстанско-китайского Подкомитета по финансовому сотрудничеству о применении национальных валют во взаимных расчетах подписали Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий возможность развития взаимных расчетов в юанях в Казахстане", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данный меморандум закрепляет договоренности центральных банков по вопросам клиринга и обмена данными по развитию трансграничных расчетов в национальных валютах.

"Заключение Меморандума стало новым шагом в укреплении казахстанско-китайского сотрудничества в финансовой сфере между Казахстаном и Китаем и будет способствовать более широкому использованию национальных валют в трансграничных расчетах, а также развитию взаимной торговой и инвестиционной деятельности", – добавили представители Национального банка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988949-kazahstan-i-kitay-smogut-vesti-vzaimnye-raschety-v-yuanyah/