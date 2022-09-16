Токаев принял участие в саммите ШОС в узком и расширенном составах

Заседание Совета глав государств – членов ШОС в узком составе. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседаниях Совета глав государств – членов ШОС в узком и расширенном составах. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В своем выступлении на заседании в узком составе Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за гостеприимство и высокий уровень организации очередного саммита ШОС в Самарканде.

Президент Казахстана считает, что ШОС в силу своего универсального мандата и взаимной консолидации может и должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности.

Главы государств-членов ШОС. Фото: Акорда

Глава государства представил свое видение приоритетных направлений деятельности ШОС на текущем этапе.

Также на заседании выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Также, как сообщает Акорда, в своем выступлении на заседании в расширенном составе Касым-Жомарт Токаев остановился на приоритетных векторах развития Шанхайской организации сотрудничества.

На заседании также выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, главы государств-наблюдателей при ШОС и почетные гости саммита – президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрахим Раиси, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор Исполкома РАТС ШОС Руслан Мирзаев и заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

Ранее был опубликован полный текст выступления президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988227-tokaev-prinyal-uchastie-v-sammite-shos-v-uzkom-i-rasshirennom-sostavah/