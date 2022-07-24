Токаев принял президента Исламского банка развития

Касым-Жомарт Токаев и Мухаммад Сулейман Аль-Джассер. Фото: akorda.kz

Глава государства принял президента Исламского банка развития Мухаммада Сулеймана Аль-Джассера, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев обсудил с руководителем Исламского банка развития Мухаммадом Сулейманом Аль-Джассером реализацию ряда совместных проектов в различных отраслях экономики.

Глава государства напомнил, что Казахстан первым среди стран СНГ разработал партнерскую программу с ИБР. Расположенный более 25 лет региональный в Алматы офис координирует операции банка в странах Восточной Европы, СНГ, Монголии и Китае. Это свидетельствует о высокой важности и доверительных отношениях между Казахстаном и Исламским банком развития.

Фото: akorda.kz

"Мы высоко ценим многолетнюю поддержку, которую Банк оказывает казахстанской экономике. За годы сотрудничества ИБР инвестировал более 1,6 миллиарда долларов в приоритетные отрасли экономики и социальные проекты в нашей стране", – сказал глава государства.

Аль-Джассер проинформировал главу нашего государства о политике Банка в сфере инвестиций и планах на предстоящий период. По его словам, ИБР намерен продолжить вкладывать средства в реализацию проектов в сферах бизнеса, финансов, а также в модернизацию инфраструктуры и коммуникаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979948-tokaev-prinyal-prezidenta-islamskogo-banka-razvitiya/