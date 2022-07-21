Опубликовано видео первого дня визита Токаева в Чолпон-Ату

Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев. Фото: t.me/bort_01

Пресс-служба президента Казахстана в своем официальном Telegram-канале "БОРТ№1" опубликовала видео первого дня визита Касым-Жомарта Токаева в Чолпон-Ату.

Отмечается, что в Кыргызстане глава государства находится с рабочим визитом.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Мероприятие намечено на сегодня, 21 июля.

Главу государству встретили председатель Кабинета министров Кыргызской Республики – руководитель Администрации президента Акылбек Жапаров, министр транспорта Кыргызской Республики Эркинбек Осоев, первый заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев.

Также вчера в Чолпон-Ате состоялась неформальная встреча президентов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

После президенты Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев посетили культурный центр "Дордой Номад". Главам государств показали специально организованные игры кочевников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1979442-opublikovano-video-pervogo-dnya-vizita-tokaeva-v-cholpon-atu/