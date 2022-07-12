Токаев обсудил с Путиным состояние сотрудничества между Казахстаном и Россией

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе телефонного разговора Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества между двумя странами.

Президент Казахстана высказал положительную оценку оперативному взаимодействию правительств для решения актуальных проблем экономических, транспортно-логистических отношений двух государств.

Напомним, что 17 июня Касым-Жомарт Токаев посетил Санкт-Петербург для участия в международном экономическом форуме.

По завершении заседания Петербургского международного экономического форума лидеры Казахстана и России провели встречу, в ходе которой обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1978076-tokaev-obsudil-s-putinym-sostoyanie-sotrudnichestva-mezhdu-kazahstanom-i-rossiey/