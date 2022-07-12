Евросоюз вызвался помочь с возвратом активов, выведенных из Казахстана
Опубликовано:
Состоялась встреча председателя Агентства РК по противодействию коррупции Олжаса Бектенова с делегацией Евросоюза во главе со спецпредставителем по Центральной Азии Тери Хакалой. Итоги встречи изложены в официальном Telegram-канале ведомства.
Глава Антикора в ходе прошедшей встречи ознакомил коллег с ключевыми направлениями Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы введения законодательной ответственности за незаконное обогащение и всеобщего декларирования доходов и расходов.
Также они обсудили вопросы защиты бизнеса.
"Европейские коллеги положительно оценили расстановку акцентов антикоррупционной политики страны, подчеркнув стремление соответствовать международным антикоррупционным стандартам и передовым практикам ГРЕКО", – говорится в сообщении антикоррупционного ведомства.
Подчеркивается, что важным вектором развития стала подготовка Казахстана к присоединению к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующее приглашение поступило 1 июля этого года.
"Хочется особо отметить открытость и готовность Агентства в вопросах взаимодействия с европейскими партнерами. Со своей стороны мы готовы оказать поддержку запросов о возврате выведенных из Казахстана в Европу активов", – подчеркнула Хакала.
Кроме того, отдельной темой дискуссии стало расследование дел, связанных с заявлениями о пытках в связи с январскими событиями.
"На данный момент 171 дело завершено. Следствие продолжается по 177 делам. Соблюдаются все требования Стамбульского протокола", – проинформировал глава Антикора Олжас Бектенов.
В ведомстве подчеркнули, что Антикоррупционная служба по каналам коммуникаций Генпрокуратуры предоставляет интересующую международное сообщество информацию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1978019-evrosoyuz-vyzvalsya-pomoch-s-vozvratom-aktivov-vyvedennyh-iz-kazahstana/