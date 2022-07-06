Песков: Отношения России и Казахстана, безусловно, остаются дружественными

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что Казахстан якобы намерен поддержать антироссийские санкции, передает Life.ru.

Песков в ответ на вопрос журналистов о поддержании Казахстаном санкций против РФ заявил, что никаких подобных решений руководство нашей страны не принимало.

"Напротив, декларируется абсолютное намерение и дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из-за рубежа, и минимизировать последствия этих недружественных действий", — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что правительства РК и РФ регулярно поддерживают общение, в том числе и на высшем уровне.

Дмитрий Песков подчеркнул, что "отношения России и Казахстана, безусловно, остаются дружественными".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1977186-peskov-otnosheniya-rossii-i-kazahstana-bezuslovno-ostayutsya-druzhestvennymi/