Тлеуберди: Санкционное противостояние диктует необходимость трансформации деятельности ЕАЭС

Логотип ЕАЭС и флаги его стран-участниц. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на международной конференции высказался о необходимости трансформации ЕАЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Тлеуберди сообщил, что за годы независимости за Казахстаном заслуженно закрепился авторитет страны-медиатора, открытого к диалогу с целью поиска взаимоприемлемых для конфликтующих сторон решений.

Отражением этого, по его словам, является действующий Астанинский процесс по межсирийскому урегулированию.

"Как и ранее, конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией – ключевым стратегическим партнером Казахстана – развивается динамично. Являясь активным сторонником евразийской интеграции, наша страна стала основоположником ряда региональных организаций – Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза.

В фокусе казахстанского председательства в СНГ в 2022 году – вопросы дальнейшего повышения эффективности Организации путем активизации экономического взаимодействия в качестве основного фактора устойчивого развития государств. Санкционное противостояние диктует необходимость трансформации деятельности ЕАЭС с целью создания действительно свободного рынка, который является жизненно важным условием для роста экономик объединения", – заявил глава МИД РК.

Между тем, добавил он, участие Казахстана в ОДКБ является важнейшим направлением с точки зрения обеспечения национальной и региональной безопасности с учетом того, что главными задачами организации являются укрепление мира и стабильности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

"Сегодня Казахстан выстраивает новый этап отношений с Соединенными Штатами Америки. Основой взаимовыгодного сотрудничества по вопросам политики и безопасности, торговли и инвестиций являются регулярные встречи высокого уровня в рамках Комиссии по расширенному стратегическому партнерству.

На европейском направлении взаимодействие Казахстана и ЕС основывается на максимальном использовании преимуществ, создаваемых действующим соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, укреплении торгового и инвестиционного сотрудничества", – подчеркнул министр.

При этом он отметил, что в связи с выходом Великобритании из состава ЕС перед Казахстаном стоит задача по переформатированию казахстанско-британских связей. В этой связи он отметил завершение работы над новым соглашением о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Великобританией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1976542-tleuberdi-sanktsionnoe-protivostoyanie-diktuet-neobhodimost-transformatsii-deyatelnosti-eaes/