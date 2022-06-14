Около 200 индийских студентов-медиков из Украины готовы принять в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава Минздрава в кулуарах кабмина прокомментировала возможность перевода индийских студентов-медиков из Украины в медвузы Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Ажар Гиният сообщила, что в Минздрав официально обратилось правительство Индии по поводу перевода индийских студентов, обучающихся в медицинских вузах Украины, в Казахстан.

"Вчера нашу страну посетил министр иностранных дел Индии. Был озвучен вопрос, что более 20 тысяч индийских студентов в Украине остались без образования, они просили помощи у нас. В принципе, наши медицинские университеты готовы помочь - принять около 200 студентов. Иностранцам платное образование, они сами платят", - добавила она.

При этом, она отметила, что по возможности иностранным студентам будут выделять общежития.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974003-okolo-200-indiyskih-studentov-medikov-iz-ukrainy-gotovy-prinyat-v-kazahstane/