Казахи Европы и Турции собрались на курултае во Франции (видео)

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курултай казахов Европы проходит в эти дни в столице Франции. В Париж из разных концов Евросоюза, а также из Турции и самого Казахстана, съехались казахи и казахстанцы.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", в первом с начала пандемии курултае принимает участие около тысячи человек. Для европейских казахов курултай – это событие особой важности. У многих из них нечасто выпадает шанс окунуться в родную культуру.

Старая волна миграции – это в основном потомки осевших в середине XX века в Турции казахов, новая – недавние переселенцы с исторической родины. Не все говорят на одном языке, поэтому самое массовое мероприятие курултая – футбольный турнир. Язык спорта сегодня объединил 13 команд из разных стран мира.

"Мы живем за пределами Казахстана. Нам нужно сохранить нашу культуру, наши традиции. Для этого раз в год бы такие курултаи проводились, чтобы мы могли встречаться с сородичами, с кандасами, для нас здесь это очень важно" - поделился председатель Ассоциации казахской диаспоры в Австрии Ертугрул Шолпан.

Курултай организовала Ассоциация турецких казахов во Франции, наши дипломаты в Париже и фонд "Отандастар". Программу постарались создать максимально насыщенной и полезной: мастер-класс от этнодизайнера Казипы Каликызы, встречи представителей диаспор в Европе, совместный концерт артистов из разных стран мира и даже дискотека для молодежи.

"Сегодня мы здесь гордо поднимаем флаг Казахстана в самом сердце Европы, в Париже. Мы собрались здесь всем нашим сообществом, и цель этого курултая – передать нашему молодому поколению обычаи наших предков, чтобы они не забывали свои корни, свой язык, свою родину. Для этого мы организуем наш сбор, где проводятся различные мероприятия, и приехали 400-500 казахов из других стран Европы", - рассказал президент Ассоциации турецких казахов во Франции Есимкан Назир.

В программе парижского курултая обязательным пунктом значится посещение памятников Абаю и Мустафе Шокаю, которые стали культурными достопримечательностями с особым смыслом.

"Конечно, есть хороший настрой и дальше продолжить такие мероприятия. Можно сказать, что это нужно и для казахов, кто живет в Казахстане, и за его пределами. Создавая Новый Казахстан, мы хотим, чтобы наши диаспоры по всему миру не оставались в стороне. Мы хотим помочь им стать в дальнейшем влиятельными и значимыми.

Мы с большим удовольствием смотрим на работу наших диаспор и, со своей стороны, очень много взаимодействуем с ними по всем направлениям", - отметил президент фонда "Отандастар" Абзал Сапарбекулы.

По данным фонда "Отандастар", за пределами исторической родины проживают до 8 млн казахов. Воссоздание и укрепление их культурных связей с Казахстаном довольно успешно ведется на протяжении нескольких лет.

Теперь настало время для строительства полноценного сотрудничества с укрепляющимися диаспорами во всем мире, отмечает телеканал. Как показал малый курултай, интерес к этому есть у всех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1972678-kazahi-evropy-i-turtsii-sobralis-na-kurultae-vo-frantsii-video/