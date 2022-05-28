Лукашенко: Последствия санкций затронут все страны ЕАЭС

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что западные санкции в той или иной степени затронут все страны ЕАЭС, передает официальный сайт главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что заседание проходило в непростых геополитических и экономических условиях.

"Но нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке. Однако санкционный прессинг не ослабевает, а скорее, наоборот, усиливается.

По причине глобального характера экономики и того факта, что Россия и Беларусь - крупнейшие торгово-экономические ваши партнеры, последствия санкций в той или иной степени затронут всех.

Поэтому нельзя сидеть сложа руки. Говорю это снова тем, кто думает, что все пройдет само собой и удастся благополучно отсидеться. Мы просто обязаны сплотиться и действовать единым фронтом, как здесь уже было сказано нашим председательствующим. Очевидно, это нужно всем и иного не дано, если мы хотим сохранить свою государственность, наш союз и на самом деле думаем о благе своих народов", - заявил президент Беларуси.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев также принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло в формате видеоконференции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971430-lukashenko-posledstviya-sanktsiy-zatronut-vse-strany-eaes/