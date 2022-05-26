Казахстан будет поставлять нефтепродукты в Армению

Иллюстративное фото: Getty Images/David McNew/Staff

Сенаторы в ходе пленарного заседания палаты ратифицировали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов из Казахстана в Армению, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов.

По его словам, поставка нефти и нефтепродуктов между членами Евразийского экономического союза регулируется отдельными двусторонними соглашениями – согласно Договору о Евразийском Экономическом Союзе от 29 мая 2014 года.

"16 июля 2020 года в Нур-Султане было подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Армению. Стороны создают необходимые условия для осуществления хозяйствующими субъектами государств-сторон поставок из Казахстана в Армению с привлечением уполномоченных организаций.

В соответствии с соглашением, стороны утверждают перечень товаров, которые разрешены к поставкам в Армению. Далее ведомства сторон заключают соответствующий протокол. Поэтому, если какие-либо нефтепродукты не входят в разрешенный список, то вывоз товаров не будет осуществляться", – заверил спикер.

Кроме того, он добавил, что компетентные органы сторон ежегодно до 1 декабря текущего календарного года составляют баланс производства, внутреннего потребления, поставки, импорта и экспорта товаров из Республики Казахстан и Российской Федерации в Республику Армения, то есть индикативные балансы.

"Учитывая, что основным поставщиком нефтепродуктов в Армению является Россия, возможные поставки казахстанской продукции будут определяться по остаточному принципу. Также соглашение предусматривает запрет поставок сверх объемов, предусмотренных индикативными балансами сторон.

Торговля между странами Евразийского экономического союза осуществляется без уплаты экспортной таможенной пошлины, без таможенного контроля. Данное соглашение устанавливает практически особый режим торговли нефтепродуктами и содержит механизмы контроля при вывозе нефтепродуктов из Казахстана в Армению", – подчеркнул Магауов.

Такие механизмы, добавил он, позволят реализовать режим излишки нефтепродуктов на более премиальном рынке Армении, что положительно повлияет на внутренний баланс нефтепродуктов и увеличит выручку хозяйствующих субъектов Казахстана, а также упорядочит вывоз нефтепродуктов из Республики Казахстан и защитит внутренний рынок от бесконтрольных перетоков нефтепродуктов в страны ЕАЭС.

"Условия поставок будут определяться предпринимателями самостоятельно, по взаимной договоренности. Эти договоренности будут исходить только из экономики этих поставок.

На практике сделки по экспорту заключаются в иностранной валюте, обычно – в долларах. Поэтому каких-либо рисков не предполагается. Соглашение также предусматривает ряд механизмов контроля.

Казахстан может в одностороннем порядке прекратить либо ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Армению в случае превышения объемов, утвержденных индикативными балансами, форс-мажорных обстоятельств, в целях обеспечения национальной безопасности и защиты внутреннего рынка, а также при нарушении Арменией обязательств по запрету вывоза казахстанских нефтепродуктов в третьи страны и страны ЕАЭС со своей территории, поэтому рисков для нашего внутреннего рынка нет", – резюмировал вице-министр.

Следует отметить, что с 2020 года и по настоящее время поставки казахстанских нефтепродуктов в Армению не осуществляются. Реэкспорт со стороны Армении не зафиксирован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1971158-kazahstan-budet-postavlyat-nefteprodukty-v-armeniyu/