Пресс-служба президента показала архивные фото Токаева, снятые 30 лет назад

Касым-Жомарт Токаев и Федерико Майор. Фото: t.me/bort_01

Пресс-служба президента Казахстана в своем официальном Telegram-канале "Борт №1" показала очередное архивное фото Касым-Жомарта Токаева.

Совместное фото Касым-Жомарта Токаева и Генерального директора ЮНЕСКО Федерико Майора после церемонии подписания акта о вступлении Казахстана в ЮНЕСКО 22 мая 1992 года было опубликовано пресс-службой главы государства.

В этот день 30 лет назад Казахстан вступил в ЮНЕСКО.

Также снимок в честь 30-летия вступления РК в ЮНЕСКО опубликовал Телерадиокомплекс президента Казахстана. Первым объектом нашей страны, внесенным в список ЮНЕСКО, стал Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссави.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1970440-press-sluzhba-prezidenta-pokazala-arhivnoe-foto-tokaeva-snyatoe-30-let-nazad/