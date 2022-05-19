Токаев: Россия остается стратегическим партнером Казахстана

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В ходе сегодняшней встречи с представителями отечественного бизнеса Касым-Жомарт Токаев высказался об отношениях нашей страны с Россией. Отрывок из его выступления приводится на официальном сайте президента.

В частности, Токаев остановился на перспективах сотрудничества казахстанского бизнеса с соседней страной. По его словам, Россия продолжает оставаться нашим стратегическим партнером.

"Недавно в Москве у меня была встреча с президентом Владимиром Путиным. Мы детально обсудили целый ряд вопросов, в том числе нерешенных, для наращивания нашего торгово-экономического и промышленного сотрудничества.

Нужно выйти из текущего кризиса без потерь, сохранив налаженные связи и цепочки", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Подробнее о том, что было сказано на данной встрече, можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1970167-tokaev-rossiya-ostaetsya-strategicheskim-partnerom-kazahstana/