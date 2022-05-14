Почти 500 этнических казахов вернутся на Родину из Туркменистана

Фото: turkmen.news

490 этнических казахов вернутся в Казахстан на постоянное место жительства из Туркменистана. Граждан перевезут уже в первые дни лета. Указывается, что решение было принято по просьбе посольства Казахстана.

Как пишет сайт turkmen.news, уже 2 июня агентство "Туркмендемиреллары" ("Туркменские железные дороги") вывезет этнических казахов на постоянное место жительства в Казахстан.

Решение об этом было принято 11 мая Чрезвычайной комиссией по борьбе с распространением болезней Туркменистана по просьбе посольства Казахстана.

Для отправки пассажиров будет организован поезд, который проедет по маршруту "Туркменбаши – Берекет – Серхетяка – Болашак".

В Болашаке прибывшие пересядут с туркменского локомотива на казахстанский, после чего пассажиров доставят до следующей станции – Жанаозен, а туркменский состав вернется обратно.

Отмечается, что 26 февраля минувшего года 161 казах также поездом покинул Туркменистан и вернулся на историческую родину. Кроме того, в 2020 году от гражданства Туркменистана отказались 319 человек, из которых 70 человек — этнические казахи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969287-pochti-500-etnicheskih-kazahov-vernutsya-na-rodinu-iz-turkmenistana/