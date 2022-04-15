Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Касым-Жомарт Токаев и Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент и наследный принц отметили благоприятные перспективы развития сотрудничества между двумя государствами, уделив особое внимание активизации торгово-экономических и инвестиционных связей.

Лидеры считают важным усилить политические и экономические связи между двумя государствами.

Касым-Жомарт Токаев заявил о хороших возможностях в таких сферах, как нефтехимия, сельское хозяйство, энергетика, финансовые услуги, туризм.

Лидер Казахстана подтвердил свое приглашение Мухаммеду бен Салману Аль Сауду совершить визит в Казахстан, которое было с благодарностью принято.

Собеседники обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1965271-tokaev-provel-telefonnyy-razgovor-s-naslednym-printsem-saudovskoy-aravii/