Токаев пригласил наследного принца Абу-Даби в Казахстан

Касым-Жомарт Токаев и Мухаммед бен Заид Аль Нахаян. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Казахстана и наследный принц Абу-Даби обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан. Касым-Жомарт Токаев также поздравил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с успешным проведением всемирной выставки ЭКСПО-2020 в Дубае.

Особое внимание в ходе беседы было уделено перспективам развития двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Собеседники подтвердили взаимное стремление к дальнейшему расширению политического диалога и экономических связей. В частности, высказана заинтересованность в реализации совместных инвестиционных проектов.

В завершение глава нашего государства пригласил наследного принца Абу-Даби совершить официальный визит в Казахстан в текущем году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1963837-kasym-zhomart-tokaev-peregovoril-s-naslednym-printsem-abu-dabi/