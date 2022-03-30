Будут ли признавать российские дипломы в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Министерства образования и науки РК в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, насколько будут актуальны российские дипломы на фоне санкций, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов заявил, что людям не о чем беспокоиться.

"Я думаю, что не нужно беспокоиться тем, кто уже получил дипломы этой страны. Много кто получил диплом, кто учился там. Им беспокоиться не о чем, у нас есть двустороннее межправительственное соглашение о признании документов об образовании.

В данном случае их документы в Казахстане признаются, потому что есть международное соглашение, дальше в Казахстане они также признаются", - пояснил министр.

Между тем, вопрос о том, признавать российские дипломы за рубежом или нет, по словам Аймагамбетова, находится в юрисдикции других стран.

"Казахстанские дипломы признаются практически везде. Вы можете сейчас получить бакалавриат в Казахстане, поехать учиться в Европу, Великобританию, в магистратуру, и вас без никаких вопросов примут в магистратуру.

Потому что мы несколько лет назад прошли самосертификацию, перешли к болонской системе, и у нас есть признаваемость результатов обучения", - резюмировал глава МОН РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1962758-budut-li-priznavat-rossiyskie-diplomy-v-kazahstane/