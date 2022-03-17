Филиалы ведущих вузов Южной Кореи могут открыться в Казахстане

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Посол РК в Южной Корее Бакыт Дюсенбаев высказал заинтересованность в открытии в Казахстане филиалов южнокорейских университетов, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В МИДе сообщили, что во вторник, 16 марта, посол Казахстана в Республике Корея Бакыт Дюсенбаев встретился с президентом Национального института международного образования Ким Енг Гоном.

"В ходе встречи посол выразил заинтересованность в подготовке технических кадров в вузах Южной Кореи и открытии в Казахстане филиалов ведущих южнокорейских университетов", – отметили на сайте министерства.

Также во время встречи стороны обсудили высокий уровень сотрудничества и взаимодействия в области образования между двумя странами. Отмечается, что в 2019 году был подписан Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве в области высшего образования.

"Согласно данному документу, ежегодно 20 студентов из Казахстана и 20 студентов Южной Кореи имеют возможность обучаться по стипендиальной программе в лучших университетах двух стран", – подчеркнули в МИД Казахстана.

Как сообщили в ведомстве, в конце встречи стороны договорились продолжать активное сотрудничество и обмен опытом в области образования.

Бакыт Дюсенбаев и Ким Енг Гон. Фото: МИД РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1961253-filialy-veduschih-vuzov-yuzhnoy-korei-mogut-otkrytsya-v-kazahstane/