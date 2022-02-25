Смаилов провел переговоры с главой кабмина Кыргызстана Акылбеком Жапаровым

Алихан Смалов и Акылбек Жапаров. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в рамках заседания Евразийского межправительственного совета провел двусторонние переговоры с председателем кабинета министров КР Акылбеком Жапаровым, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних взаимоотношений в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, промышленного и топливно-энергетического комплекса, экологии, образования.

В рамках наращивания объемов двусторонней торговли стороны обменялись мнениями по расширению номенклатуры поставляемой сельхозпродукции. Помимо этого, начата реализация вопроса создания совместного индустриального торгово-логистического комплекса.

"Кыргызстан является важным торговым партнером Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. Хочу отметить восстановление положительной динамики взаимной торговли. По итогам 2021 года наблюдается увеличение объема торговли примерно на 15%", — сказал Алихан Смаилов в ходе переговоров.

В рамках сотрудничества в сфере автомобильной промышленности кыргызской стороной рассматривается вопрос приобретения и лизинга автотранспортной техники. На текущий момент прорабатываются технические вопросы.

По водно-трансграничному и энергетическому сотрудничеству сторонами урегулирован вопрос стоков трансграничных рек, в результате чего удалось нейтрализовать возможные негативные последствия маловодья в бассейнах рек Сырдарья, Шу и Талас в вегетационный период для обоих государств.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями по прочим актуальным вопросам и расширению торгово-экономического сотрудничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957832-smailov-provel-peregovory-s-glavoy-kabmina-kyrgyzstana-akylbekom-zhaparovym/