Токаев обсудил совместные проекты с директором группы компаний PSA Тан Чон Мэном

Касым-Жомарт Токаев принял Тан Чон Мэна. Фото: Акорда

Президент принял главного управляющего директора группы компаний PSA Тан Чон Мэна, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с главным управляющим директором сингапурской группы компаний PSA Тан Чон Мэном.

Деятельность компании связана с проектированием, строительством, управлением сухими и морскими портами, а также цифровизацией транспортно-логистических, торговых и таможенных процессов. Сеть PSA включает более 50 филиалов в 26 странах.

В ходе беседы обсуждены перспективы реализации в Казахстане ряда совместных инвестиционных проектов.

Глава государства акцентировал внимание на транспортно-логистических и инфраструктурных возможностях Казахстана, отметив, что 83 % наземных транзитных перевозок по коридору Китай – Европа проходит через нашу страну. По его словам, опыт PSA в управлении портами, логистике, цифровизации представляет особый интерес.

Касым-Жомарт Токаев принял Тан Чон Мэна. Фото: Акорда

Поблагодарив главу нашего государства за возможность встречи, Тан Чон Мэн заявил о высокой заинтересованности в инвестировании в различные транспортно-логистические проекты на территории Казахстана.

Наряду с этим сингапурский бизнесмен сообщил о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству в части предоставления логистических услуг и развития цифрового транспортного коридора совместно с НК «Қазақстан темір жолы», а также трансформации таможенных процедур на основе сингапурского опыта.

Ознакомившись с планами компании, Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет контролировать развитие сотрудничества с PSA и ожидает взаимовыгодных результатов.

Во время встречи о своем видении перспектив совместной работы с PSA доложили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев и председатель НК «Қазақстан темір жолы» Нурлан Сауранбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957545-tokaev-obsudil-sovmestnye-proekty-s-direktorom-gruppy-kompaniy-psa-tan-chon-menom/