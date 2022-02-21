Депутат Госдумы: В отличие от Англии у нас не было никогда колоний

Леонид Калашников. Фото: duma.gov.ru

В будущем Кыргызстан, Армения и Украина могут присоединиться к Союзному государству России и Беларуси, что приведет к созданию новой страны. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Сразу же после развала Советского Союза так и думали, что будут Россия, Беларусь, Украина и Казахстан, возможно, учитывая, что с Казахстаном мы всегда были вместе, и его просторы были присоединены во времена Советского Союза. Так что я надеюсь, что вокруг этих трех народов — Беларусь, Украина, Россия и будет формироваться какое-то ядро, которое со временем будет каким-то новым государством. Я уже говорю, что на базе Союзного государства вырастет такое, что будет называться другим государством», — заявил он.

По словам депутата нижней палаты парламента РФ, некоторые страны сами изъявляли желания войти в состав России.

«Многие государства шли к России. В отличие от Англии у нас не было никогда колоний, мы всегда в этом смысле шли и осваивали более-менее мирно свои территории, присоединяя окраины. Я думаю, что в данной ситуации, когда вы говорите о ближайшей перспективе, это могла бы быть Киргизия, Армения, которые осознают, что им не хватает безопасности для собственного существования», — считает Калашников.

Напомним, что первый президент РК Нурсултан Назарбаев в декабре 2016 года заявил, что Казахстан был колонией России.

«Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю, заставляли глотать пыль. У нас даже дорог внутри страны не было. А сейчас вы видели какую железную дорогу запустили? Раньше такого не было, потому что мы были колонией. Нефть, газ, золото, серебро - слава богу, что у нас это есть. Это наше богатство, которое у нас в кармане, его никто не заберет. Мы не должны глотать пыль за чужими странами, это не наш путь», - сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957161-deputat-gosdumy-v-otlichie-ot-anglii-u-nas-ne-bylo-nikogda-koloniy/