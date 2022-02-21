Гражданку Казахстана убили при невыясненных обстоятельствах в США

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16 февраля текущего года в городе Сент-Пол штата Миннесота, США, при невыясненных обстоятельствах была убита гражданка РК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД Казахстана.

По информации, предоставленной местной полицией, 34-летняя казахстанка скончалась в собственном автомобиле от пулевого ранения.

По информации МИД РК, сейчас полиция ведет расследование, подозреваемый в совершении преступления уже арестован. Подчеркивается, что казахстанский консул находится на постоянной связи с родными погибшей.

Между тем зарубежные СМИ чуть подробнее раскрыли детали инцидента.

Как указывается на сайте телеканала Fox9, тело женщины было обнаружено вечером на пересечении Пэйн Авеню и Кук Авеню, неподалеку от местного ресторана.

По информации телеканала, женщину нашли живой и госпитализировали, однако спустя некоторое время она скончалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957134-grazhdanku-kazahstana-ubili-pri-nevyyasnennyh-obstoyatelstvah-v-ssha/