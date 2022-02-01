Казахстан планирует открыть в Москве постоянное представительство при ОДКБ

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Проект указа об открытии в Москве постоянного представительства Казахстана при Организации Договора о коллективной безопасности появился на портале "Открытые НПА". Публичное обсуждение документа продлится до 15 февраля.

Проект опубликовал Комитет по инвестициям МИДа Казахстана.

"Постановляю открыть в городе Москве (Российская Федерация) постоянное представительство Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в проекте указа главы государства.

Как указывается в пояснительной записке, в соответствии с внесенными в 2010 году изменениями в устав ОДКБ была модернизирована организационная структура организации. В частности, статус полномочных представителей государств-членов при ОДКБ был заменен на постоянных и полномочных представителей при организации.

Отмечается, что в случае открытия в Москве представительства потребуется внесение изменений в лимит штатной численности МИД РК для включения полномочного представителя и его аппарата в единую штатную численность загранучреждений Казахстана.

Сейчас полномочный представитель РК в постоянном совете при ОДКБ и его аппарат фактически выполняют функции, аналогичные мандату постоянного представителя РК при международной организации. Однако юридически полпред и его аппарат не входят в единую систему дипломатической службы и не имеют статуса загранучреждения РК.

"Реализация проекта потребует выделения дополнительных средств", - отмечается в проекте указа.

Обсуждение проекта продлится до 15 февраля. Принять участие в обсуждении, а также ознакомиться проектом документа подробнее можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1953981-kazahstan-planiruet-otkryt-v-moskve-postoyannoe-predstavitelstvo-pri-odkb/