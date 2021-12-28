Россия оштрафовала Google на 100 млн долларов

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Россия оштрафовала Google и Meta за «систематический отказ от удаления запрещенного контента». Это самый крупный штраф со стороны российского суда в отношении технологических гигантов, передает Washington Post.

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В пятницу российский суд оштрафовал Google почти на 100 млн долларов, а также Meta, материнскую компанию Facebook и Instagram, на 27 млн долларов. Причиной в обоих случаях стал отказ компаний от удаления контента. Суд заявил, что размер штрафа был рассчитан на основе годового дохода компаний в России. Washington Post считает, что штрафы представляют собой эскалацию усилий России по оказанию давления на иностранные технологические компании. Россия хочет, чтобы Google и Meta соблюдали правила в отношении того, что правительство страны считает незаконным.

В частности, речь идет о сайтах, посвященных лидеру оппозиции Алексею Навальному, чья организация была признана экстремистской. Пресс-служба Google заявила, что изучит судебные документы, а затем примет решение о дальнейших действиях. Например, об обжаловании решения. У компании есть 10 дней на подачу апелляции.

Google, Meta и другие технологические компании регулярно подвергаются штрафам в России, но размеры штрафов редко превышали миллион долларов. По данным Роскомнадзора, ранее Google был оштрафован на общую сумму около 500 тысяч долларов за то, что не удалил 2600 элементов контента, которые Россия считает незаконными.

Во время пресс-конференции в четверг Владимир Путин заявил, что Россия «продолжит настаивать на том, чтобы совместная работа с глобальными сетевыми платформами соответствовала российскому законодательству». Он добавил, что Москва предпочла бы не прибегать к замедлению трафика или тотальной блокировке сайтов и соцсетей, но Россия «будет вынуждена усилить требования в отношении всех, кто игнорирует интересы российского общества».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1948684-rossiya-oshtrafovala-google-na-100-mln-dollarov/