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Львовский областной совет обратился к Киеву с просьбой ввести уголовную ответственность за отрицание голодомора в Украине. Об этом сообщается на сайте областного совета, передает gazeta.ru.

Депутаты обратились с таким предложением в Верховную раду Украины и кабинету министров. Они отмечают, что действующее законодательство не предусматривает никаких правовых наказаний за такие действия.

Такие меры были предложены после того, как в конце ноября блогеры праздновали день рождения в День памяти жертв голодомора. Украинский блогер Александр Залиско устроил в этот день громкую вечеринку во Львове в своей день рождения.

Власти Украины объявили голодомор «геноцидом и актом тоталитарного террора» против жителей республики и добиваются от мирового сообщества признания того же. В Москве действия Киева назвали «попыткой политизировать историю и поссорить русский и украинский народы».

Напомним, что Крымбек Кушербаев, находясь на посту акима Кызылординской области в июне 2019 года заявил, что «специальные исследования 1992 года комиссии Президиума Верховного Совета РК показали, что «казахский народ вследствие голодомора и связанных с ним болезней, а также чрезвычайно высокой смертности потерял 2,2 млн человек, или 48% всего населения».

«Смертность была особенно высока среди женщин и детей, что существенно замедлило рост численности населения. Позже голодомор прозвали «красной чумой» и «сталинским геноцидом», а человеческие потери сопоставимы с еврейским геноцидом в Германии и превысили потери от «красных кхмеров» в Кампучии. В памяти человечества она осталась как одна из крупнейших трагедий ХХ века», - сказал он.

Через год, в июне 2020 года, фракция «Ак жол» озвучила депутатский запрос правительству, в котором призвала признать Ашаршылык, устроенный большевиками, «фактом геноцида против нашего народа».

Депутаты «Ак жола» призвали министерство иностранных дел РК начать работу по признанию Ашаршылыка фактом геноцида на международном уровне, включая ООН, ОБСЕ, Конгресс США, Европарламент и др.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1946143-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-otritsanie-golodomora-predlozhili-v-ukraine/