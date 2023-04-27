Токаев выступил на открытии сессии Ассамблеи народа Казахстана

Выступление Касым-Жомарта Токаева в АНК. Фото: пресс-служба президента РК

Сегодня, 27 апреля, глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередной XXXII сессии АНК. Его приветственную речь опубликовал официальный Telegram-канал Акорды.

Пленарная сессия с участием президента проходит во Дворце мира и согласия в Астане. Повестка мероприятия - "Справедливый Казахстан: единство, стабильность, развитие".

"Мы говорим о том, что без единства и стабильности политические и экономические реформы невозможно осуществить. Конечно, это правильное суждение. Но единство – это не только путь к нашей цели, но и один из основных столпов нашей государственности.

Я не раз говорил о том, что независимость и территориальная целостность нашей страны превыше всего. Единство народа неразрывно связано с этими незыблемыми ценностями. Только так мы сможем построить наше светлое будущее.

Мир и согласие должны восприниматься не только как государственная идеология, но и как составная часть нашей общественной и личной жизни, трудовой деятельности. Они должны быть не пустыми лозунгами, а повседневной позицией каждого гражданина.

Наш народ не понаслышке понимает подлинный смысл единства и спокойствия. Это непреходящие ценности для представителей всех этносов, переживших тяжелые времена и нашедших приют на казахской земле. Благодаря признанию и уважению этих ценностей наш народ живет в мире. Это беспрецедентное достижение!" - сказал президент.

В ходе своего выступления глава государства высказался о роли Ассамблеи народа Казахстана.

"В ходе масштабных преобразований особое внимание было уделено Ассамблее. Этот уникальный институт обрел новые инструменты парламентского представительства, что полностью соответствует передовой международной практике.

Пять депутатов сената, назначаемые президентом по предложению Ассамблеи, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять в парламенте интересы всех этносов Казахстана.

Кроме того, 12 членов Ассамблеи вошли в состав Национального курултая, привнеся в его работу бесценный опыт по продвижению универсальной модели общенационального диалога.

Следует подчеркнуть, что Ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, укреплении общенационального единства. Ассамблея способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства", - подчеркнул Токаев.

Ранее в Ассамблее сообщали, что в работе сессии примут участие более 1000 человек: депутаты парламента, руководители центральных и местных исполнительных органов, религиозных объединений, члены АНК, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, представители НПО, дипломатического корпуса, научной, творческой интеллигенции, казахстанские и зарубежные СМИ.

Добавим также, что, согласно информации на официальном сайте АНК, Ассамблея народа Казахстана была создана 1 марта 1995 года.

Ассамблея народа Казахстана – конституционный орган, институт гражданского общества, скрепивший интересы всех этносов и обеспечивающий неукоснительное соблюдение прав и свобод граждан независимо от их национальной принадлежности, говорится на сайте АНК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2018460-tokaev-vystupil-na-otkrytii-sessii-assamblei-naroda-kazahstana/