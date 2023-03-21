Токаев достал письмо из сундука и пообещал исполнить желание его автора

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в благотворительной акции "Жүрек жылуы". Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

В ходе акции, проходящей в течение марта, оказывается помощь социально незащищенным группам населения, исполняются просьбы и пожелания, с которыми в своих письмах обратились многодетные семьи, люди с особыми потребностями, пенсионеры.

Волонтеры попросили главу государства выбрать из сундука одно из писем.

Касым-Жомарт Токаев с волонтерами. Фото: Акорда

"Прочитав письмо, Касым-Жомарт Токаев сказал, что пожелание его автора будет исполнено. Кроме того, президент выразил признательность молодым людям, организовавшим эту благотворительную акцию", - отметили в пресс-службе главы государства.

Как указывается в Законе РК "О благотворительности", целью благотворительности является содействие развитию самоорганизации общества путем формирования, поддержания и укрепления духовно-нравственных ценностей.

Цель благотворительности достигается выполнением следующих задач:

1) содействие укреплению мира, дружбы и общественного согласия, единства народа, духовной культуры, престижа и роли семьи в обществе, а также защита материнства, патриотическое воспитание детей и молодежи;

2) удовлетворение материальных, культурно-образовательных потребностей граждан и общества;

3) оказание благотворительной помощи, в том числе социальным и медицинским учреждениям, этнокультурным объединениям, организациям культуры и искусства, образования, науки, спорта и объектам, имеющим культурно-историческое значение для народа Казахстана, а также отдельным деятелям, внесшим вклад в развитие указанных сфер;

4) реализация мероприятий по улучшению природопользования, охране окружающей среды, защите животного и растительного мира.

Благотворители, благотворительные организации и пользователи принимают участие в благотворительности на основе принципов законности, равноправия, добровольности и гласности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2013724-tokaev-dostal-pismo-iz-sunduka-i-poobeschal-ispolnit-zhelanie-ego-avtora/