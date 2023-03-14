Токаев поздравил казахстанцев с праздником Амал

Женщины в национальной одежде. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем поздравил народ Казахстана с праздником Амал, который отмечается традиционно 14 марта.

"Издревле люди с нетерпением ожидали этот день весеннего пробуждения. Зовущий к единению и согласию праздник служит ярким воплощением традиционной отзывчивости нашего народа. Пусть новый год будет благодатным!" – написал президент Казахстана.

Отметим, что, согласно информации на сайте Павлодарской областной универсальной научной библиотеки имени Султанмахмута Торайгырова, 14 марта в Казахстане празднуется Көрісу айт, или Амал.

В переводе с казахского языка буквально означает "свидеться" или "встреча". В этот день принято ходить друг к другу в гости и обязательно поздравлять, что вновь пришла весна.

14 марта издревле считался у казахов началом нового года. В древние времена, когда казахи занимались исключительно кочевым скотоводством, ровно за неделю до дня весеннего равноденствия они подсчитывали свой скот и, радуясь, что долгая зима, наконец, позади, навещали друг друга, обсуждали убытки и приплод, а также готовились к Наурызу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2012770-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-prazdnikom-amal/