Токаев вновь обратился к казахстанкам по случаю праздника

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Пресс-служба президента в своем официальном Telegram-канале опубликовала еще одно поздравление Касым-Жомарта Токаева с Международным женским днем.

"Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!

Вы наполняете мир добротой и гармонией, дарите любовь и заботу близким, прививаете подрастающему поколению высокие гуманистические идеалы, трудолюбие, стремление к знаниям", – гласит поздравление президента.

Глава государства отметил, что роль прекрасной половины человечества в семье, жизни общества, всестороннем развитии государства сегодня поистине огромна.

"Вы добиваетесь больших результатов в производстве, творчестве, политике, бизнесе и многих других сферах.

Государство всегда будет уделять особое внимание обеспечению гендерного равенства, защите прав женщин и укреплению семейных ценностей.

Благополучие женщин является залогом успешного будущего нашей нации.

Желаю каждой из вас крепкого здоровья, счастья и весеннего настроения!" – пожелал президент.

Напомним, что вчера Касым-Жомарт Токаев принял участие в праздничном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 марта. В своем выступлении президент отметил особую роль женщин в жизни общества.

На официальном сайте ООН говорится, что в ходе Международного года женщин в 1975 году Организация Объединенных Наций решила отмечать Международный женский день именно 8 марта.

А идея проведения такого праздника впервые возникла в начале ХХ века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и появления радикальных идеологий.

Сейчас, как известно, Международный женский день празднуют во всем мире. В этот день отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2012128-tokaev-kazahstankam-vy-napolnyaete-mir-dobrotoy-i-garmoniey/