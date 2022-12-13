Рустам Минниханов и Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Татарстана Рустама Минниханова. В ходе встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "БОРТ №1".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что товарооборот с Республикой Татарстан за 9 месяцев этого года превысил 466 миллионов долларов. Глава государства выразил удовлетворение расширением связей в торгово-экономической и других сферах.

Рустам Минниханов поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана. Он также подчеркнул, что успешно реализуются крупные проекты в области машиностроениия. По его словам, сегодня на шинном заводе, построенном татарстанской компанией в городе Сарань, выпущена первая продукция.

Завод планирует выйти на полную проектную мощность в следующем году. Предприятие будет ежегодно производить 3,5 миллиона шин для легковых и грузовых автомобилей. На заводе будет создано 1,1 тысячи рабочих мест, объем инвестиций составляет 400 миллионов долларов.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего укрепления взаимного партнерства. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать подобные совместные проекты.

Сегодня, 13 декабря, глава государства также принял президента компании Adani Group Гаутама Адани, самого богатого человека в Азии и 3-го богатейшего человека в мире. В ходе встречи были рассмотрены перспективы реализации долгосрочных и стратегически важных инвестиционных проектов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2001369-tokaev-prinyal-prezidenta-tatarstana/