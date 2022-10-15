Токаев изменил военную доктрину Казахстана

Военные Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о внесении изменений в военную доктрину страны. Документ был опубликован на официальном сайте ИПС НПА "Адилет".

Указ с изменениями опубликован 12 октября 2022 года.

Некоторые положения обновленной военной доктрины Казахстана приведены ниже:

Увеличен боевой потенциал сухопутного, военно-воздушного и военно-морского компонента военной организации государства за счет создания необходимого комплекта войск (сил), вооружения, военной техники и запасов материальных средств на стратегических направлениях.

"В Вооруженных Силах созданы подразделения для организации противодействия информационно-психологическому и программно-техническому (кибер) воздействию в войсках. Ведется работа по наращиванию их потенциалов и возможностей.

Проводится системная работа по развитию технического и кадрового потенциалов, направленная на формирование современной проактивной системы защиты информации на объектах информатизации военного назначения.

В рамках интеграции системы территориальной обороны в общую систему обеспечения военной безопасности и обороны государства создан орган управления территориальной обороны в составе Вооруженных Сил. В интересах обеспечения оперативности реагирования на военные угрозы государству предпринимаются меры по усилению воздушно-транспортных возможностей Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.

В целях повышения мобильности войск и адекватного реагирования на современные угрозы военной безопасности последовательно и планомерно проводятся меры по совершенствованию структуры, усилению состава и развитию инфраструктуры Национальной гвардии Республики Казахстан", - уточняется в этом пункте.

Внедряются новые формы применения и способы действий войск для решения задач при кризисных ситуациях и пресечении внутреннего вооруженного конфликта, в том числе при обеспечении правовых режимов чрезвычайной ситуации социального характера, чрезвычайного и военного положений.

В рамках мобилизационной подготовки государства реализуются меры для повышения устойчивости управления и организованного перевода экономики государства на военное время, удовлетворения потребностей военной организации государства и населения в материальных резервах, обеспечения функционирования административно-территориальных единиц государства в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Республика Казахстан нацелена на обеспечение внутренней стабильности в стране, предотвращение угроз развязывания военных конфликтов против государства, расширение участия в обеспечении международной безопасности, борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, а также поддержание военной организации государства в высокой степени готовности к вооруженной защите Республики Казахстан и ее союзников. Соответствующие меры предусматриваются в рамках направлений деятельности в военно-политической, военно-стратегической и военно-экономической сферах, мобилизационной подготовки, а также развития военной организации государства.

Республика Казахстан не рассматривает ни одно из государств в качестве противника.

Деятельность в военно-экономической сфере направлена на удовлетворение потребностей военной организации государства финансовыми, материально-техническими и другими ресурсами в достаточных объемах для функционирования в мирное и военное время и дальнейшего развития.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.

Указ вводится в действие со дня его подписания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1992901-tokaev-izmenil-voennuyu-doktrinu-kazahstana/