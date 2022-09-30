Токаев обсудил перспективы развития ядерной науки Казахстана с главами зарубежных научных организаций

Касым-Жомарт Токаев с руководителями зарубежных научных организаций. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководителями зарубежных научных организаций, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом компании Chioda Technol Corp (Япония) Атару Иноуи, ведущим научным сотрудником Института Лауэ-Ланжевена (Франция) Валерием Несвижевским и директором Объединенного института ядерных исследований (Россия) Григорием Трубниковым.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития ядерной науки Казахстана. Руководители зарубежных научных организаций высказали заинтересованность в тесном сотрудничестве с казахстанской стороной.

Касым-Жомарт Токаев с руководителями зарубежных научных организаций. Фото: akorda.kz

Президент отметил, что наша страна является активным сторонником исключительно мирного использования атомной энергии. По его словам, Казахстан занимает первое место в мире по добыче природного урана и располагает собственным производством компонентов ядерного топлива. В стране имеются научные учреждения и инфраструктура, способные обеспечить научно-техническое сопровождение ядерной отрасли.

Во время беседы состоялся обмен мнениями по вопросам развития атомной энергетики в Казахстане, использования современных ядерных технологий, практической подготовки отечественных квалифицированных кадров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1990544-tokaev-obsudil-perspektivy-razvitiya-yadernoy-nauki-kazahstana-s-glavami-zarubezhnyh-nauchnyh-organizatsiy/