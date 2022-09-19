Токаев прилетел в Нью-Йорк

Касым-Жомарт Токаев выходит из самолета. Архивное фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Нью-Йорк с рабочим визитом для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, об этом сообщается в Telegram-канале "БОРТ N1".

Как сообщили в пресс-службе Акорды, 19 сентября президент проведет встречу с руководителями глобальных финансовых институтов, среди которых JPMorgan Chase & Co., Citi, Goldman Sachs, NASDAQ и другие.

Наряду с этим глава государства встретится с руководителями транснациональных компаний, включая Boeing, Exxon Mobil, General Electrics, Wabtec, Microsoft, а также представителями экспертных кругов.

20 сентября лидер Казахстана выступит на Общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

Также планируется проведение встреч с Генеральным секретарем ООН, руководством Европейского Союза и главами ряда государств по их просьбе.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в Глобальном саммите по продовольственной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1988403-tokaev-priletel-v-nyu-york/