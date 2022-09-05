Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области (фото)

Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев встретился с пострадавшими от лесных пожаров в Костанайской области, об этом сообщается в официальном Telegram -канале пресс-службы президента "Борт N1".

По завершении совещания оперативного штаба глава государства совершил осмотр пострадавших от лесного пожара территорий села Аманкарагай.

Затем президент посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы в селе Аулиеколь, где встретился с пострадавшими гражданами и ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи.

Фото: t.me/bort_01

В беседе с пострадавшими Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительство примет все меры для преодоления тяжелой ситуации.

"К сожалению, произошел большой пожар. Тем не менее, помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение двух, двух с половиной месяцев построит вам новые дома, причем они будут гораздо лучше того, что вы имели ранее", – заявил глава государства.

Фото: t.me/bort_01

Президент провел беседу с волонтерами и выразил им благодарность за оказываемую помощь.

Фото: t.me/bort_01

Также ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с личным составом подразделений МЧС в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1986235-tokaev-vstretilsya-s-postradavshimi-ot-lesnyh-pozharov-v-kostanayskoy-oblasti-foto/