Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со священным для мусульман праздником Курбан айт. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Акорды.

"Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Курбан айт!

Этот светлый праздник олицетворяет собой добро и милосердие, сострадание и гуманизм. Мусульмане в эти дни проявляют заботу о нуждающихся, совершают благие дела и произносят теплые пожелания друг другу.

Курбан айт играет особую роль в укреплении духовных ценностей, согласия и стабильности в нашем обществе. Праздник способствует упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и солидарности между представителями различных этносов и конфессий страны.

Будучи источником мира и добродетели, Ислам вносит огромный вклад в сохранение единства нашего народа.

Пусть в эти благословенные дни будут приняты все ваши жертвы и услышаны молитвы!

Желаю всем согражданам крепкого здоровья, благополучия и успехов!" - отметил президент Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1977678-tokaev-pozdravil-kazahstantsev-s-prazdnikom-kurban-ayt/