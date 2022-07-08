"Я не устал": аким Нур-Султана о своей работе

Алтай Кульгинов. Фото: СЦК

Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, не устал ли он находиться на посту градоначальника столицы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не устал", – вкратце ответил Алтай Кульгинов.

И подчеркнул, что гордится тем, что работает на госслужбе.

"Считаю своим долгом максимально сделать так, чтобы были решены те задачи, которые стоят на повестке дня: строительство школ, доступного жилья, мостов, решение социальных вопросов наших граждан, общественных пространств, развития города в целом. Я считаю это своим долгом", – резюмировал он.

В ходе того же брифинга Кульгинов ответил на вопрос о переименовании столицы, а также высказался о своей зарплате в почти 2 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1977621-ya-ne-ustal-akim-nur-sultana-o-svoey-rabote/