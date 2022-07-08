Кульгинов ответил на вопрос о переименовании столицы

Иллюстративное фото: Максим Золотухин

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, могут ли вернуть столице ее прежнее название, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе брифинга представители СМИ подчеркнули, что этот вопрос волнует многих казахстанцев, и что граждане даже составили петицию на имя президента Касым-Жомарта Токаева.

В связи с этим журналисты поинтересовались, могут ли городу все же вернуть прежнее название.

"Историческое решение было принято. Официальное название города – Нур-Султан. Мы живем и работаем в этом городе", – коротко ответил Алтай Кульгинов.

Позже он добавил, что не является сторонником постоянных переименований.

"Я не сторонник того, чтобы все переименовывать, решение принято. Я не буду давать оценку принятым решениям", – заявил аким столицы.

На этой неделе на подобный вопрос отвечал и заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов. Он отметил, что не видит оснований для переименования города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977613-kulginov-otvetil-na-vopros-o-pereimenovanii-stolitsy/