Кульгинов ответил на вопрос о переименовании столицы
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Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, могут ли вернуть столице ее прежнее название, передает корреспондент NUR.KZ.
В ходе брифинга представители СМИ подчеркнули, что этот вопрос волнует многих казахстанцев, и что граждане даже составили петицию на имя президента Касым-Жомарта Токаева.
В связи с этим журналисты поинтересовались, могут ли городу все же вернуть прежнее название.
"Историческое решение было принято. Официальное название города – Нур-Султан. Мы живем и работаем в этом городе", – коротко ответил Алтай Кульгинов.
Позже он добавил, что не является сторонником постоянных переименований.
"Я не сторонник того, чтобы все переименовывать, решение принято. Я не буду давать оценку принятым решениям", – заявил аким столицы.
На этой неделе на подобный вопрос отвечал и заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов. Он отметил, что не видит оснований для переименования города.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977613-kulginov-otvetil-na-vopros-o-pereimenovanii-stolitsy/