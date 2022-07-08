"Ответственность большая": Кульгинов о своей зарплате в почти 2 млн тенге

Алтай Кульгинов. Фото: СЦК

Аким Нур-Султана на брифинге в СЦК рассказал, насколько его зарплата соответствует выполняемой им работе – ранее Кульгинов сообщил, что зарабатывает в месяц почти 2 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они напомнили, как в недавнем интервью Кульгинов сообщил, что размер его заработной платы составляет почти два миллиона тенге.

В этой связи они поинтересовались, считает ли он соразмерной такую зарплату своему труду.

"Не раз мы отвечали на этот вопрос. Еще раз отвечу, что здесь вопрос открытый, мы ничего не скрываем: на сайте размеры окладов акима, замакима показываются. Секрета мы не делаем.

Хочу сказать, что ответственность очень большая. Например, бюджет города порядка 800 миллиардов тенге, мы этим бюджетом администрируем.

В управлении образования бюджет – 120 миллиардов тенге. Руководитель управления получает 600 тысяч тенге. Это огромная ответственность, я думаю, труд должен быть оплачиваемым", – заявил в ответ аким столицы.

При этом Кульгинов отметил, что для него, как для госслужащего, "нет цели зарабатывать деньги, главное – приносить пользу обществу".

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев также называл размер своей зарплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1977619-otvetstvennost-bolshaya-kulginov-o-svoey-zarplate-v-pochti-2-mln-tenge/