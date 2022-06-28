Токаев поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем работников средств массовой информации. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работа на журналистском поприще – большая честь и высокая ответственность. Отечественные средства массовой информации играют важную роль в укреплении единства и сплоченности нашего народа.

В рядах журналистов настоящие мастера своего дела, которые всегда остаются верны высоким и благородным идеалам своей профессии. Честным и усердным трудом на благо общества они по праву заслужили признание благодарных читателей и зрителей.

Сегодня Интернет и социальные сети заполоняет поток недостоверной информации. В этих непростых условиях именно ваш объективный и критический взгляд способен быть надежным барьером для распространения фейков и домыслов. Поэтому значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока.

Перед всеми нами стоит важнейшая задача – построение Нового Справедливого Казахстана. Ваши статьи и сюжеты, журналистские расследования вносят огромный вклад в достижение этой масштабной цели. И поэтому достойная оценка заслуг подлинных профессионалов своего дела имеет глубокое символическое значение.

Неизменно актуальны слова Миржакыпа Дулатова: "Большое будущее у той страны, где есть сильная отечественная пресса".

Для обеспечения информационной безопасности и идеологического суверенитета страны необходимо, чтобы у отечественных журналистов была своя точка зрения на события в Казахстане и мире. Мы должны стремиться продвигать государственные интересы, показывая пример всему обществу. Потому что оправдать доверие народа – это наш гражданский долг.

Уверен, сохраняя единство, вместе мы достигнем больших высот на пути построения Нового Казахстана!

Желаю всем вам благополучия, успехов и творческого вдохновения!" – поздравил представителей СМИ глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1975927-tokaev-pozdravil-predstaviteley-smi-s-professionalnym-prazdnikom/