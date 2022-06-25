Токаев присудил премии и гранты работникам СМИ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение "О присуждении премий, вручении грантов и объявлении благодарности президента РК в области средств массовой информации", передает официальный сайт Акорды.

"Учитывая значительную роль средств массовой информации в информационном обеспечении социально-экономического и общественно-политического развития страны, рассмотрев рекомендации Общественной комиссии по присуждению премий, вручению грантов и объявлению благодарности президента РК в области средств массовой информации:

присудить премии президента РК в области средств массовой информации:

- Абибуллаеву Дулату Орынбасаровичу - главному редактору радиостанции «Qazaq radiosy» за вклад в развитие национального радио;

- Копжасарулы Ерканату - корреспонденту телерадиокомпании «31 канал» за вклад в развитие отечественной тележурналистики;

- Мягких Оксане Вячеславовне - главному редактору газеты «Индустриальная Караганда» за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана;

- Мухамеджанову Еркину Танаткановичу - директору национального телеканала «Qazaqstan» за вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации;

вручить гранты президента РК в области средств массовой информации:

- Байтаровой Сание Бакытовне - редактору телеканала «Жетісу» за вклад в развитие региональной журналистики;

- Байтибаеву Диаскену Усенгалиевичу - оператору специальной техники телерадиокомпании «Almaty» за вклад в развитие телевидения страны;

- Бримжанову Ануарбеку Жалеловичу - ведущему телеканала «Хабар 24» за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности главы государства;

- Жолмухаметовой Жадре Ерболовне - корреспонденту информационного агентства «Baigenews.kz» за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве;

объявить благодарность президента РК в области средств массовой информации:

- творческому коллективу национального портала «Adyrna» - за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;

- творческому коллективу общественно-политического ток-шоу «Ashyq alań» - за вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;

- творческому коллективу радио «Astana» - за вклад в развитие отечественного радио;

- творческому коллективу общественно-политической газеты «Вечерняя Астана» - за вклад в развитие печатных средств массовой информации", - говорится в распоряжении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/1975656-tokaev-prisudil-premii-i-granty-rabotnikam-smi/